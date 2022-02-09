В АМКУ призначили юриста, який представляв інтереси Коломойського в суперечці з комітетом

Партнера юридичної компанії “Integrites” Сергія Шершуна, який був юристом олігарха Ігоря Коломойського, призначили державним уповноваженим Антимонопольного комітету.

Про це свідчить указ президента Володимира Зеленського від 8 лютого.

За даними видання “Наші гроші”, минулого року Шершун захищав компанію “Укрнафта” Коломойського в суперечці проти АМКУ. Разом з іншими юристами олігарха він домігся скасування штрафу в розмірі 4,7 млрд грн за паливний картель автозаправок.

Крім того, фірми групи «Приват» переконали суд у тому, що АМКУ не мав права використовувати матеріали НАБУ в розслідуванні за змовою мереж автозаправок.

Наразі Шершун є партнером юркомпанії «Integrites». На сайті компанії повідомляється, що він спеціалізується на проєктах у сфері публічних закупівель, фармацевтики та роздрібної торгівлі, супроводжує клієнтів у справах антимонопольних розслідувань та захисту від недобросовісної конкуренції, а також консультує з питань державної допомоги.

Шершун вже працював держуповноваженим АМКУ в період з 2009 по 2015 рік. У комітеті він відповідав за дотримання законодавства про захист конкуренції у сферах телекомунікацій, фінансових послуг і транспорту. Указ про його призначення підписувала ще прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, а більшу частину його терміну АМКУ очолював Василь Цушко. Президентом у той період був Віктор Янукович.

У 2015 році президент Петро Порошенко звільнив Шершуна.

Батько юриста Микола Шершун був народним депутатом України від “Народного Блоку Литвина” і партії “За Єдину Україну”. Також він очолював Держкомітет лісового господарства.