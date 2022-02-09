У "Дії" з’явилася послуга з надання довідки про несудимість. Раніше ця послуга була доступна і на сайті сервісного центру МВС, повідомляє УНІАН.

"Дія" вимагає від користувачів, що жадають отримати довідку про несудимість через застосунок, продублювати своє прізвище, ім’я та по батькові російською мовою.

Також необхідно надати інформацію про тип та мету запитування довідки, позначити своє місце народження та надати контактні дані.

Користувачі почали масово цікавитися причинами вимогу дублювати ПІБ російською. Відповідь на запитання про це можна знайти у самому застосунку.

"Персонально-довідковий облік почали вести ще за радянських часів, коли процесуальні документи складали переважно російською мовою. Саме тому для точнішої ідентифікації необхідно надати ваші ПІБ російською" , - йдеться в довідці "Дії".

“Дія” вимагає дублювання ПІБ російською для отримання довідки / скриншот

Зауважимо, що у веб-версії порталу "Дія" отримати довідку про несудимість наразі неможливо. Там попереджають, що послуга "знаходиться на етапі реінжинірингу".

“Дія” у веб-версії відмовляє в отриманні довідки про несудимість / скриншот

Замість його пропонують перейти на сайт Головного сервісного центру МВС України, за допомогою якого вже тривалий час так само можна отримати довідку про несудимість. На сайті центру для цього теж вимагається введення ПІБ російською.

МВС вимагає дублювання ПІБ російською для отримання довідки / скриншот

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Також варто зазначити, що у листопаді Окружний адмінсуд Києва визнав вимогу МВС дублювати ПІБ російською для отримання довідки про несудимість незаконною, утім від цієї вимоги досі не відмовилися.