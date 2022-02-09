"Слуга народу" скликає конференцію щодо Трубіцина

Речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі оприлюднила розпорядження голови політпартії "Слуга народу" Олени Шуляк про скликання позачергової конференції Київської міської організації партії "Слуга народу" для розгляду інциденту з викриттям в отриманні неправомірної вигоди депутата Київської міської ради від політсили Владислава Трубіцина та схвалення відповідних рішень щодо нього, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо, що політична відповідальність повинна бути набагато швидшою, ніж кримінальна чи адміністративна. Особливо за діяння, які можна розглядати як корупційні", - написала Шуляк у Telegram у вівторок увечері.

За її словами, у партії чекають "всебічного та ретельного розслідування справи антикорупційними та правоохоронними органами". Також Шуляк висловила сподівання, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів та адвокатів "дозволить отримати справедливий вирок – обвинувальний чи виправдальний ".

Водночас політик висловила думку, що викриття Трубіцина як депутата Київради від "Слуги народу" в отриманні неправомірної вигоди є "підтвердженням того факту, що у владі міста процвітає корупція, в якій замішані підлеглі міського голови".