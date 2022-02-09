Київ увійшов у топ-3 міст світу у рейтингу дорожніх пробок

Українська столиця за рівнем пробок злетіла на третє місце у порівнянні з 7-м у 2020 році. Попереду тільки турецьке та російське міста, повідомляє UBR.

Київ потрапив до трійки лідерів за тривалістю автомобільних заторів на дорогах. Про це стало відомо із щорічного індексу трафіку нідерландської компанії TomTom, в якому детально описуються тенденції, що спостерігаються у 404 містах у 58 країнах протягом 2021 року.

Глобальний рівень заторів у 2021 році, як і раніше, залишається на 10% нижчим, ніж у докоподібні часи. У години пік цей показник упав на 19% нижче. Майже у 300 містах, із включених до індексу, середні затори були нижчими, ніж у 2019 році.

Водночас у середньому тривалість поїздки до київських заторів була на 56% більшою, ніж за їх відсутності. Це означає, що 30-хвилинна подорож в умовах вільного потоку займає на 17 хвилин більше.

8 лютого 2021 року стало найзавантаженішим днем через снігопади. Тоді середня затримка становила 139%.

Варто зазначити, що у рейтингу за 2020 рік українська столиця розташовувалася на 7-му місці, у 2019 – на 12-му, роком раніше – на 13-му, а у 2017 році ще на сходинку нижче.

У 2021 році Київ змогли обігнати Стамбул (62%) та Москва (61%). На четвертому місці опинилася столиця Колумбії Богота (55%).

Інші українські міста теж піднялися у списку найзавантаженіших доріг. Одеса за рік із 11-го місця перемістилася на 6 (51% затримки), Харків посів 12-те місце у світі (46%), Дніпро – 25-те місце (40%).