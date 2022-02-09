Виготовлення біометричних паспортів довірили скандальній фірмі

Виготовлення біометричних паспортів довірили скандальній фірмі

Державний поліграфічний комбінат "Україна" непрозорим чином змінив постачальника матеріалів для біометричних документів. Замість міжнародної компанії уклав договір із українською фірмою з давніми корупційними зв'язками, повідомляє Сьогодні.

Що відомо

Наприкінці 2021 року компанія "Поллі-Сервіс" почала постачати поліграфкомбінату заготовки для біометричних паспортів. У цієї компанії також почали закуповувати матеріали для інших документів. Усього за перші 3 місяці "Поллі-Сервіс" отримав від поліграфкомбінату "Україна" замовлень на 503,6 млн гривень.

Проте держпідприємство відмовилося співпрацювати з попереднім постачальником – міжнародною компанією Linxens, яка робила обкладинки з 2015 року. Компанія не пояснила причини такого рішення.

Незадовго до нових контрактів директором комбінату стала Тетяна Бондаренко, пов'язана із новим постачальником.

Саме "Поллі-Сервіс" раніше входило до складу консорціуму ЄДАПС, що у 2004-2013 роках монополізував ринок виготовлення документів. Він був відомий зв'язками із чиновниками. Наразі компанії колишнього ЄДАПС об'єдналися у нову групу – Industrial Innovation Group.

Скільки переплатили?

Український "Поллі-Сервіс" продав заготовки на 0,5 євро дорожче, ніж планували іноземці. В результаті за закуплені обкладинки переплатили близько 28,8 млн гривень. Більше того, продукція "Поллі-Сервісу" може бути застарілою.

Після зміни постачальника ціна на виготовлення паспортів для громадян зросла на 40 гривень. Іноземна компанія вимагає від держпідприємства компенсувати збитки – їх оцінили у 1,5 млн євро.

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