У Борисполі приземлився другий за день американський літак з допомогою Україні

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився ще один літак з американською збройною допомогою, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні "день відкритих дверей" у Борисполі! Відразу після дев’ятого літака зі Сполучених Штатів, прилетів десятий за ліком", - написав міністр оборони Олексій Резніков.

Міністр додав, що на борту судна міститься 80 тонн боєприпасів. Це десята партія із пакету безпекової допомоги США в розмірі 200 мільйонів доларів.