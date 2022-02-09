МЗС РФ підтвердило відмову від участі в Мюнхенській конференції

Росія не візьме участі у Мюнхенській безпековій конференції, повідомила прессекретар російського МЗС Марія Захарова, повідомляє Новое время.

Вона заявила, що конференція втратила інклюзивність та об'єктивність і тому РФ втратила інтерес до цього заходу.

При цьому, за даними Комерсанта, причиною відмови Москви відправляти делегацію до Мюнхена вперше за 20 років стали антиковідні обмеження: тим, хто не прищеплений схваленими в ЄС вакцинами, необхідно обов’язково шість днів пробути на карантині.

Раніше президент Росії Володимир Путін також відмовився від участі у Мюнхенській конференції.

Цього року Мюнхенська конференція з безпеки пройде з 18 по 20 лютого. Конференцію відвідають понад 30 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів.