Сенатори закликали Байдена надавати Україні більше розвідданих

Комітет з розвідки Сенату США звернувся до президента Джо Байдена і попросив ділитися з Україною розвідданими ﻿﻿"в повному обсязі", повідомляє Новое время.

Журналіст видання Politico Ендрю Дезідеріо опублікував текст звернення. У ньому зазначено, що Україні терміново потрібно надати інструменти для стримування або захисту від подальшої російської агресії чи змусити Росію заплатити ціну.

"Ми просимо, щоб США у максимальному обсязі ділилися з Україною розвідданими. Росія — агресор, і нам необхідно, щоб Україна мала критично важливу інформацію для захисту країни" , — сказано в тексті документа.

Комітет також зазначає, що це відповідає інтересам нацбезпеки США та їхніх партнерів і союзників.

Наприкінці грудня газета The New York Times писала, що у Пентагоні розглядають можливість надання Україні оперативних розвідданих, які допоможуть їй швидше відреагувати на можливе вторгнення РФ.