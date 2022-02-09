Туреччина офіційно заявила про претензії на грецькі острови

Туреччина направила офіційне послання Генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, в якому заявила про претензії на острови, що належать Греції, розташовані в східній частині Егейського моря. Раніше на ці острови вона не претендувала, повідомляє Nigroll.

Йдеться про острови Лемнос, Самофракія, Лесбос, Самос, Хіос та Ікарія.

«Суверенітет над ними поступився Греції на жорстких умовах, що вони залишаться демілітаризованими», — повідомив представник Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу.

Острови були поступлені Туреччиною Греції після Балканських воєн. У Лондонському договорі 1914 відзначалося, що вони повинні залишитися демілітаризованими. Суверенітет над островами Греція отримала лише за Лозаннською угодою 1923 року.

Туреччина стверджує, що, оскільки в тексті договору 1923 згадується і Лондонська угода, умова демілітаризації залишається чинною. Відповідно до грецької позиції, з підписанням нового договору старий втратив чинність. Зазначимо також, що Туреччина не заявляла про свої претензії майже 100 років.