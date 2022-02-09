Дружина Пєскова влаштувала істерику через допінговий скандал на Олімпіаді

Дружина прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова Тетяна Навка назвала ситуацію з позитивною допінг-пробою фігуристки ОКР Каміли Валієвої провокацією Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) проти збірної Росії. Олімпійська чемпіонка вважає, що все це зроблено навмисне, щоб позбавити РФ "золота" Ігор-2022 у фігурному катанні, повідомляє Обозреватель.

Навка назвала злочинцями організацію, яка за цим стоїть.

"Це просто справжні злочинці, тому що вони спланували цю ситуацію, явно почекали, поки дівчинка виступить. Це однозначна провокація з боку допінгового комітету, який за цим стоїть" , – емоційно заявила Навка в інтерв'ю "РБК-Спорт".

Тетяна Навка.

Колишня фігуристка вважає, що вони навмисне допустили 15-річну Камілу виступати на Олімпійських іграх, знаючи про позитивні результати.

"Вони були зобов'язані не допустити її заздалегідь. Я не вірю в це, але навіть якщо це правда, то це очевидна провокація, яку сьогодні знову подають проти російської збірної" , – підсумувала Навка.

Нагадаємо, що, за повідомленням ЗМІ, у допінг-пробах Валієвої було виявлено триметазидин у "мізерно малій" дозі.

Каміла Валієва

Ситуація серйозно ускладнюється тим, що Валієвiй 15 років. За правилами Антидопінгового кодексу, спортсмени віком до 16 років не можуть бути визнані винними в порушенні антидопінгових правил.

Каміла Валієва здала позитивний допінг-тест

9 лютого у ситуації цілий день розбиралися спортивні юристи. Рішення буде озвучено у четвер, 10 лютого.​

Валієва є чемпіонкою світу серед юніорів

Нагадаємо, що через ситуацію, що склалася, збірній Олімпійського комітету Росії (ОКР) відклали вручення "золота" Олімпіади-2022 у командному турнірі

Депутатка Державної думи Росії Ірина Родніна заявила, що це дуже боляче та прикро. Триразова олімпійська чемпіонка не змогла стримати емоцій.

Ірина Родніна. Джерело: instagram.com/rodninaofficial

За словами 72-річної росіянки, якщо це виявиться правдою, то Валієву не варто називати спортсменкою, оскільки вона є порушницею всіх законів Росії.​