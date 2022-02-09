Кулеба обговорив з Боррелем візити Макрона

Провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Скоординували позиції після його візиту до США, дискусій в ЄС та обговорення візитів Президента Франції Еммануеля Макрона до Москви і Києва. Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним.