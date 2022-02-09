Кулеба обговорив з Боррелем візити Макрона

Кулеба обговорив з Боррелем візити Макрона
Фото: Дмитро Кулеба

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем.

"Провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Скоординували позиції після його візиту до США, дискусій в ЄС та обговорення візитів Президента Франції Еммануеля Макрона до Москви і Києва. Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним", — написав він у Twitter.

Міністр додав, що принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним.

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