Кулеба обговорив з Боррелем візити Макрона
Глава українського МЗС Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з високим представником Євросоюзу з питань зовнішньої політики Жозепом Боррелем.
"Провів телефонну розмову із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Скоординували позиції після його візиту до США, дискусій в ЄС та обговорення візитів Президента Франції Еммануеля Макрона до Москви і Києва. Принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним", — написав він у Twitter.
Міністр додав, що принцип "Жодних рішень щодо України без України" залишається непорушним.