Зеленський провів переговори з головою Європарламенту
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою, повідомляє Новое время.
Зокрема, він подякував їй за підтримку територіальної цілісності та незалежності України на тлі загрози вторгнення РФ.
"У телефонній розмові з Робертою Метсолою привітав її із недавнім обранням президентом Європейського парламенту. Подякував за незмінну підтримку України з боку Європарламенту у сучасних безпекових умовах. Продовжуємо взаємодію з метою реалізації європейських прагнень України", — написав Зеленський Twitter.