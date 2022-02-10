Зеленський провів переговори з головою Європарламенту

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з головою Європейського парламенту Робертою Метсолою, повідомляє Новое время.

Зокрема, він подякував їй за підтримку територіальної цілісності та незалежності України на тлі загрози вторгнення РФ.