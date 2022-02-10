У Житомирі в колонії спалахнула африканська чума свиней

У Житомирі на території виправної колонії зафіксували спалах африканської чуми свиней. Захварювання тварин відбулося у підсобному господарстві установи, повідомляє Обозреватель.

Йдеться про виправну колонію №4. Як інформує сайт Житомирської міськради, керівництво установи пояснило, что тримало 95 свиней на час, коли були перебої з постачанням м'ясної продукції.

Протиепізоотична комісія ухвалила рішення знищити безкровним методом все поголів’я свиней на території колонії. Їхні тіла спалили, а місце спалення обробили хлорним вапном.

На території колонії встановили карантин. Попередньо він триватиме 40 днів.

Африканська чума свиней – високозаразна інфекційна хвороба, яка за дуже короткий термін знищує все поголів'я в господарстві. Для людини АЧС небезпеки не становить. Захворювання вражає домашніх свиней, у тому числі декоративних та диких кабанів. Джерело збудника інфекції – хворі, перехворілі або ті, що вмерли від АЧС домашні свині.