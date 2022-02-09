У ФРН немає юридичних заборон на постачання зброї - Кулеба
Німеччина не має жодних юридичних заборон на поставки зброї Україні. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу в середу, 9 лютого, повідомляє Корреспондент.
За його словами, ця тема активно обговорювалася на переговорах із міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.
"Я чесно сказав: Анналено, ваша позиція несправедлива. Ми проаналізували всю вашу нормативну базу, і немає жодних юридичних заборон на поставки зброї Україні. Це політичне рішення. Якщо це чисто політичне рішення, то воно може бути принаймні частково модифіковане. З цим Анналена поїхала назад", - заявив Кулеба.