Фанати Леді Гаги накинулися на журі "Оскара"

Фанати Леді Гаги накинулися на журі "Оскара"
Фото: Леді Гага у ролі Патриції Реджані

Фанати американської співачки та акторки Леді Гаги обурилися через те, що не побачили свого кумира у фінальному списку номінантів на премію "Оскар" у 2022 році, повідомляє УНІАН.

Як пише Variety, шанувальники засмутилися, що Гагу не номінували за роль Патриції Реджані у "Будинку Gucci". Сам фільм також не отримав номінацій в категоріях "найкращий фільм" та "найкраща режисура".

Користувачі у соцмережах висловили своє невдоволення, заявивши, що артистку "обікрали". При цьому вони нагадали, що критики пророкували їй номінацію.

Раніше повідомлялося, що американська кіноакадемія оголосила номінантів на здобуття премії "Оскар" у 2022 році.

За звання "найкраща акторка" поборються Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей"), Олівія Колман ("Втрачена дочка"), Пенелопа Крус ("Паралельні матері"), Ніколь Кідман ("Бути Рікардо"), Крістен Стюар ("Спенсер").

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics