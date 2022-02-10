Фанати Леді Гаги накинулися на журі "Оскара"

Фанати американської співачки та акторки Леді Гаги обурилися через те, що не побачили свого кумира у фінальному списку номінантів на премію "Оскар" у 2022 році, повідомляє УНІАН.

Як пише Variety, шанувальники засмутилися, що Гагу не номінували за роль Патриції Реджані у "Будинку Gucci". Сам фільм також не отримав номінацій в категоріях "найкращий фільм" та "найкраща режисура".

Користувачі у соцмережах висловили своє невдоволення, заявивши, що артистку "обікрали". При цьому вони нагадали, що критики пророкували їй номінацію.

Раніше повідомлялося, що американська кіноакадемія оголосила номінантів на здобуття премії "Оскар" у 2022 році.

За звання "найкраща акторка" поборються Джессіка Честейн ("Очі Теммі Фей"), Олівія Колман ("Втрачена дочка"), Пенелопа Крус ("Паралельні матері"), Ніколь Кідман ("Бути Рікардо"), Крістен Стюар ("Спенсер").