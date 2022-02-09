Справу щодо катастрофи МАУ може розглянути Міжнародний суд

Спір у справі про катастрофу літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" поблизу столиці Ірану може бути переданий на розгляд Міжнародного суду, повідомляє Укрiнформ.

Про це в інтерв'ю виданню розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"З огляду на відмову Ірану від переговорів у багатосторонньому форматі, постраждалими державами було прийнято рішення вдатися до інших способів притягнення Ірану до міжнародно-правової відповідальності та забезпечення відшкодування завданої шкоди" , - зазначила вона.

Зокрема, за словами Джапарової, стаття 84 Чиказької конвенції передбачає такий механізм вирішення спорів, за якого будь-яка розбіжність щодо тлумачення або застосування конвенції між договірними державами, що не вирішена шляхом переговорів, вирішується Радою Міжнародної організації цивільної авіації.

Водночас стаття 14 Монреальської Конвенції передбачає такий механізм вирішення спорів, за якого будь-який спір між двома або більше договірними державами щодо тлумачення або застосування цієї конвенції, не врегульований шляхом переговорів, на прохання однієї зі сторін може бути переданий в арбітраж.

Так, якщо протягом шести місяців від дати звернення сторони не дійшли згоди з питання організації арбітражу, на прохання будь-якої зі сторін спір може бути переданий до Міжнародного суду, підкреслила Джапарова.

"Згадані положення конвенцій є нашим дороговказом, який потребує розроблення конкретного плану дипломатичних та юридичних дій. Саме на узгодженні такого плану дій зосереджена робота Координаційної групи станом на сьогодні" , - заявила перша заступниця очільника МЗС.

Вона додала, що ретельна виважена підготовка розгляду спірних питань в міжнародних судових інстанціях є запорукою досягнення "того правового результату, на який сьогодні націлений кожен із величезної команди українських та іноземних фахівців, залучених до цього".