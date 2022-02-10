США не планують масової евакуації американців з України

США не збираються проводити масову евакуацію американців з України в разі вторгнення Росії, повідомляє УНІАН.

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила на брифінгу, що вже зараз громадяни США можуть покинути Україну. При цьому вона згадала ситуацію в Афганістані.

"Люди повинні зрозуміти, що США зазвичай не проводять масові евакуації. Звичайно, ситуація в Афганістані була унікальною з багатьох причин, включаючи завершення 20-річної війни" , - сказала Псакі.

Також вона наголосила, що Вашингтон закликає американців їхати з України зараз, але зазначила США досі не знають, чи ухвалив Володимир Путін рішення щодо нового вторгнення в Україну.

Своєю чергою прессекретар Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу запевнив, що військові США не планують евакуювати американців з України.

"Якщо американці, які перебувають в Україні, прислухаються до попереджень від Держдепартаменту та президента, не повинно бути потреби у залученні 82-ї повітряно-десантної дивізії для надання допомоги у місіях з евакуації" , - пояснив він.

Представник Пентагону додав, що не може повідомити жодних подробиць про те, як саме вони готуватимуться до можливого виїзду американців з України.