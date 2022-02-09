Трухін сам має скласти депутатський мандат - Шуляк

Голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила, що законодавчих підстав позбавити мандата депутата Олександра Трухіна наразі немає. Вона висловила сподівання, що Трухін діятиме «по совісті», повідомляє Радіо Свобода.

«Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати в нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його ніяким чином забрати. Залишиться він депутатом чи ні залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була негідною і наскільки він може здати сам мандат» , – заявила Шуляк в інтерв'ю Радіо Свобода.

Ситуація з Трухіним, каже Шуляк, вчергове порушує питання про застосування «імперативного мандата» для народних депутатів.

«Мені здається, що зараз надзвичайно правильний час розпочати цю дискусію. Знову внести законопроєкт, який стосується імперативного мандата» , – сказала Олена Шуляк.

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