Єрмак озвучив цілі України на "нормандській" зустрічі

На переговорах у Берліні українська сторона домагатиметься розблокування роботи Тристоронньої контактної групи задля просування процесу мирного врегулювання.﻿ Про це на зустрічі з представниками українських ЗМІ заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, повідомляє Укрiнформ.

«Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав - учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі» , - інформує пресслужба ОП.

Єрмак зазначив, що українська сторона також пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході України. Крім того, він наголосив, що представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

Керівник ОП також зауважив, що сьогодні наша держава є центром ухвалення рішень щодо безпеки на Європейському континенті та має велику міжнародну підтримку. Про це, зокрема, свідчить безпрецедентна кількість візитів вищих посадових осіб іноземних держав до України.

Раніше речник федерального уряду ФРН Вольфганг Бюхнер підтвердив, що зустріч радників «Норманді» відбудеться 10 лютого в Берліні.