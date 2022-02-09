Пентагон повідомив про посилення військ РФ навколо України

Російська сторона продовжує нарощувати військові потужності біля кордонів з Україною, у тому числі на території Білорусі, повідомляє Укрінформ.

«Щодо нарощування кількості військ… ми надалі спостерігаємо, в тому числі протягом останньої доби, як з глибини Росії продовжують надходити додаткові ресурси до українського кордону, в тому числі на територію Білорусі» , - заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі.

Він не став оприлюднювати конкретні цифри з розвідувальних звітів, але зауважив, що дані стосовно чисельності військ РФ «продовжують зростати». А також повідомив про наявність ознак передислокації ближче до України додаткових батальйонних тактичних груп.