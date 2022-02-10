Міністр оборони Британії завтра відвідає Москву

Уряд Великобританії анонсував візит міністра оборони королівства Бена Воллеса до Москви. Як заявили на Даунінг-стріт, він прибуде до російської столиці 11 лютого, повідомляє Лента.Ру.

"Міністр закордонних справ [Ліз Трасс] сьогодні перебуває в Москві, а міністр оборони прибуде туди завтра для переговорів зі своїми колегами. Вони підкреслять, що єдиний шлях уперед для Росії - припинити свою агресивну кампанію гібридної війни і розпочати конструктивні переговори" , - йдеться у заяві , поширеній пресслужбою британського уряду.

Передбачається, що майбутні переговори матимуть «антикризову тематику», в ході якої розвиватимуть думки, що прозвучали під час бесіди президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона.