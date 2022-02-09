Кулеба зажадав вибачень від словацького депутата за осквернення прапора

Україна вимагатиме вибачень від депутата парламенту Словаччини, який облив водою український прапор. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції, повідомляє Ліга.net.

Міністр наголосив, що інцидент не був антиукраїнською акцією – прапор України облив водою депутат опозиції під час розгляду ратифікації угоди між Словаччиною та США щодо використання військової інфраструктури.

"З урядом Словаччини у нас чудові відносини, все добре, і на українсько-словацькі відносини цей інцидент не вплине" , – наголосив Кулеба.

Водночас глава української дипломатії заявив про неприпустимість нешанобливого поводження з державною символікою України.

"Будь-яке нешанобливе поводження з державною символікою України категорично неприпустимо. І тому я негайно, дізнавшись про цей факт, доручив посольству України в Словаччині висловити протест, як це робиться у цих випадках, і вимагати вибачення від тієї людини, яка це зробила" , – відзначив Кулеба.

Міністр сказав, що станом на момент розмови його не інформували про те, чи попросив вибачення депутат за свій вчинок.