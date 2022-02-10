Forbes назвав найбільш високооплачуваних знаменитостей

Новозеландський кінорежисер Пітер Джексон, який зняв трилогію Володар перснів, очолив список світових знаменитостей, які найбільше заробили за 2021 рік. Відповідний рейтинг у середу, 9 лютого, оприлюднив журнал Forbes, повідомляє Корреспондент.

Так, за даними видання, Джексон розбагатів за рік на рекордні 580 мільйонів доларів. Більшість доходу приніс йому продаж своєї студії спецефектів Weta Digital за 1,6 мільярда доларів. Завдяки угоді Джексон став третім режисером-мільярдером - після Стівена Спілберга і Джорджа Лукаса.

На другому місці знаходиться американський виконавець Брюс Спрінгстін, який заробив за 12 місяців 435 мільйонів доларів. Як зазначено, співак розбагатів також завдяки угоді - він продав права на весь каталог своїх пісень музичному підрозділу компанії Sony за півмільярда доларів.

Третій рядок рейтингу зайняв американський реп-виконавець Джей-Зі. Його річний дохід становить 340 мільйонів доларів.

На четвертій позиції із 270 мільйонами доларів розмістився актор Дуейн "Скеля" Джонсон, на п'ятій - американський співак Каньє Вест, який заробив 235 мільйонів доларів.

Згідно зі списком, найоплачуванішою жінкою серед представників шоу-бізнесу стала американська актриса Різ Візерспун. Вона, заробивши за рік 115 мільйонів доларів, зайняла 12-й рядок.

За даними видання, доходи 25 найбільш високооплачуваних представників шоу-бізнесу становлять 4,4 мільярда доларів до сплати податків.