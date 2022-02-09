Литва готова розмістити війська США на постійній основі

Влада Литви на тлі загострення конфлікту навколо України має намір звернутися до адміністрації США з проханням розмістити своїх солдатів у країні на постійній основі, повідомляє Deutsche Welle.

"Звичайно, ми говоритимемо про це зі США, щоб переконатися, що солдати, які розміщені на ротаційній основі, залишаться в Литві назавжди", - заявив на пресконференції в середу, 9 лютого, литовський президент Гітанас Науседа.

За його словами, це стало б найкращим заходом для зміцнення безпеки та стримування, який НАТО могла б ухвалити не лише для Литви, а й для всього регіону.

З 2019 року США розміщують у Литві близько 500 солдатів, включаючи техніку. Бойові групи змінюють одна одну за ротацією.