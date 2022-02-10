Кулеба прокомментировал слова Макрона про "вирішальні дні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента Франції Еммануеля Макрона, що "найближчі дні будуть вирішальними" для стабілізації ситуації навколо України, повідомляє УНІАН.

"Що стосується фрази президента Макрона про "критичність найближчих днів" - то він як досвідчений політик, безумовно, має свої відчуття ситуації після розмови з президентом Путіним і президентом Зеленським. Але зараз не треба категорично прив’язуватися до якихось календарних речей - годин, днів, тижнів, місяців - треба планово працювати. Нам, нагадаю, обіцяли війну до кінця грудня, потім до середини січня, потім до кінця січня, потім на початку лютого... Ми все ще перебуваємо в дипломатичному процесі" , - заявив на брифінгу журналістам Кулеба.

Міністр сказав, що у Києві розмова між президентами України і Франції була дуже конкретна.

"Запевняю вас, що жодних зрад не відбулося та й не могло відбутися, тому що президент України - це людина, яка дуже чітко усвідомлює та захищає національні інтереси нашої держави" , - сказав Кулеба.

При цьому глава МЗС зазначив, що вражений тим, що за останній час Макрон "глибоко розібрався в усіх нюансах, пов'язаних з функціонуванням Тристоронньої контактної групи, і у тому, що потрібно зробити, аби розблокувати її роботу". Також у глави МЗС запитали, з якою пропозицією Макрон приїхав до Києва з Москви.