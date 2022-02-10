Пентагон підтвердив єдність США та союзників у протидії загрозі РФ

Американський міністр оборони Ллойд Остін висловився на підтримку України в її протистоянні з Росією. Він заявив, що США і союзники єдині в опозиції до Росії проти її спроб підриву основних цінностей, які загрожують миру і безпеці в Європі, пише Анна Полисученко, РБК-Україна.

"Будь-яка російська атака або подальше вторгнення на територію України не тільки розпалить конфлікт, але і також порушить основоположні принципи національного суверенітету і територіальної цілісності і самовизначення України" , - написав Ллойд Остін в Twitter.