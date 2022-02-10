Довибори на Чернігівщині: дозвіл на спостерігачів отримали 13 організацій

ЦВК надала дозвіл загалом 13 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів на проміжних виборах до ВР, які відбудуться 27 березня в одномандатному окрузі №206 на Чернігівщині, повідомляє Укрiнформ.

"Комісія завершила цей процес, надавши дозвіл мати офіційних спостерігачів під час вказаних виборів 13 громадським організаціям" , - информирует пресслужба ЦВК.

Уточнюється, що на засіданні ЦВК у середу дозвіл мати спостерігачів на довиборах Верховної Ради в ОВО №206 отримали п'ять організацій: Асоціація політичних юристів, Міжнародна асоціація протидії фальсифікаціям, Міжрегіональна моніторингова група, Центр впровадження та контролю демократичних та виборчих ініціатив і Центр протидії адмінресурсу.

Раніше такий дозвіл отримали вісім організацій.