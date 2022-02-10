Єрмак обговорив із Салліваном активізацію "нормандського" формату
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію в регіоні, повідомляє Укрiнформ.
"В рамках постійного діалогу мав відеорозмову з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію в регіоні, шляхи її мирного врегулювання, активізацію мирного процесу в рамках Н4", - написав керівник ОП у Твіттері.
Він додав, що відбувся обмін думками та оцінками стосовно останніх важливих міжнародних перемовин та заходів.
"Продовжуємо практичну взаємодію України і США", - наголосив Єрмак.