Єрмак обговорив із Салліваном активізацію "нормандського" формату

Єрмак обговорив із Салліваном активізацію "нормандського" формату
Фото: Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із радником Білого дому з питань національної безпеки Джейком Салліваном безпекову ситуацію в регіоні, повідомляє Укрiнформ.

"В рамках постійного діалогу мав відеорозмову з Джейком Салліваном. Обговорили безпекову ситуацію в регіоні, шляхи її мирного врегулювання, активізацію мирного процесу в рамках Н4", - написав керівник ОП у Твіттері.

Він додав, що відбувся обмін думками та оцінками стосовно останніх важливих міжнародних перемовин та заходів.

"Продовжуємо практичну взаємодію України і США", - наголосив Єрмак.
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