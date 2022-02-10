Єврокомісія: половина населення світу вакцинована від COVID-19

Половина жителів планети повністю вакцинована від коронавірусу COVID-19, попри неефективне використання вакцин деякими державами. Про це заявила єврокомісар з охорони здоров'я Стелла Кіріакідес на пресконференції, повідомляє Корреспондент.

"Ми перейшли в стадію, коли 50% світового населення вже повністю вакциновано від COVID-19. Але ми дійшли сьогодні розуміння, що надавати вакцини недостатньо, потрібно переконатися, що вони повністю і своєчасно використовуються, що відбувається не завжди" , - сказала представник Єврокомісії.

За її словами, нова проблема є особливо актуальною для африканських країн, де досі низький рівень імунізації населення від COVID.

"Там необхідне створення інфраструктури для вакцинації. Потрібно більше шприців, більше клінік, краще підготовлений персонал. Це ключові завдання, над якими ми працюємо" , - уточнила Кіріакідес.

Також єврокомісар зазначила, що з початку пандемії Євросоюз надав допомогу у сфері охорони здоров'я 130 країнам світу на загальну суму 46 мільярдів євро, майже десять із яких пішли на підтримку країн Африки.

Крім того, держави ЄС передали безоплатно іншим державам світу 407 мільйонів доз вакцин та експортували половину всіх вироблених на території спільноти вакцин.