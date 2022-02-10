У Японії скасували низку авіарейсів через снігопади

Близько 180 внутрішніх авіарейсів скасували в аеропорту Ханеда в Токіо через прогнозовані синоптиками снігопади, повідомляє Лента.Ру.

Крім призупинення пасажирських рейсів, в Японії перекрито кілька ділянок швидкісних платних доріг, а також призупинено рух експресів, які пов'язують японську столицю з гірськими префектурами Нагано і Яманасі.

За прогнозами синоптиків, висота снігового покриву у столиці може досягати 5 сантиметрів, до 30 сантиметрів випаде у префектурі Яманасі.

Раніше стало відомо, що японська столиця ризикує зіткнутися з енергокризою через можливий сильний снігопад, який прогнозують у столиці найближчими днями. За даними японської біржі електроенергії Jepx, 9 лютого спотова ціна на електроенергію в країні зросла на 79 відсотків порівняно з тижнем раніше і досягла максимуму за лютий.

Снігопади вже накривали Токіо у січні — тоді вони призвели до скасування десятків авіарейсів та випробували міську енергосистему на міцність.