СБУ заблокувала ввезення величезної контрабанди електронних сигарет

СБУ не допустила ввезення в Україну рекордної за останні декілька років партії контрафактного товару через митний кордон, повідомляє УНІАН.

Як повідомили у пресцентрі Служби безпеки, у зловмисників виявлено оптову партію електронних цигарок на понад 16 млн грн.Організатори схеми намагалися приховано ввезти товари через Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Продукцію ділки оформлювали, зазначаючи у відповідних документах завідомо неправдиві відомості про вантаж.

Розповсюджувати підакцизну продукцію планували на українському внутрішньому ринку. Під час слідчих дій на території аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у вантажі зловмисників партію електронних цигарок без марок акцизного податку України вагою понад 7 тонн.