Названа найекологічніша криптовалюта

Використання криптовалюти Polkadot має найбільш щадливий вплив на довкілля. Саме у цієї мережі виявилися найнижчі показники споживання електроенергії та вуглецевого сліду, повідомляє Обозреватель.

Згідно з матеріалами Bloomberg, посилаючись на дослідження, яке провели вчені Crypto Carbon Ratings Institute (CCRI), досліджено вплив шести криптовалютних мереж, які працюють у рамках консенсусу Proof-of-Stake (тобто винагорода надходить за зберігання монет, а не за обчислення).

Виявилося, що в Cardano проходить найменша кількість електроенергії на ноду (один комп'ютер мережі) – 199,45 кВт-год на рік. А в Solana – найменша кількість електроенергії на підтвердження транзакції (0,166 Вт).

При цьому сукупне споживання електроенергії блокчейном Polkadot виявилося найнижчим – 70,3 кВт-год на рік. До того ж робота мережі щорічно веде до викидів 33,36 тонни вуглекислого газу – це найменший показник серед усіх мереж, які досліджувалися.

Polkadot виявилася найекологічнішою криптовалютою. Джерело: CCRI

Наразі, пояснюють аналітики криптобіржі WhiteBIT, блокчейн Polkadot є одним із найяскравіших представників блокчейн нового покоління. Оскільки на його базі створюються парачейни, він є одним із двигунів розвитку web 3.0. Крім того, він легко масштабується, завдяки чому визнається одним з основних конкурентів Ethereum, добре сумісний з іншими блокчейнами та активно використовується у розробці DeFi додатків.

А от економічна цінність Avalanche виявилася найвищою – на кожен кВт-год, що споживається нею, припадає $18,4 тис., заблокованих у фінансових додатках в цій мережі. Для Polkadot та Solana цей показник склав $19,18 та $4 395 відповідно.

Криптовалюти та екологія

Вплив на довкілля став справжнім каменем спотикання між прихильниками та критиками криптовалют. Найсильніша критика звучить у бік біткоїну, який працює за моделлю Proof-of-Work. Це означає, що нові монети отримуються у результаті майнінгу, а не стейкінгу.

Проте, недавнє дослідження компанії CoinShares показало, що енерговитратність цього процесу доволі низька – на нього йде близько 0,05% від загального обсягу споживаної енергії у світі. А за викидом вуглецю цей процес у 50 разів поступається авіації.

При цьому, згідно з даними CCRI, PoS-мережі споживають менше ніж 0,001% електроенергії, необхідної для функціонування мережі Bitcoin. Тому при їх оцінці слід приділяти більше уваги іншим факторам – децентралізації, пропускній здатності та функціональності.