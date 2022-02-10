У Байдена оцінили "жарт" Путіна про Україну

Прессекретар Білого дому Джен Псакі в рамках брифінгу для преси заявила, що адміністрація Байдена засуджує висловлювання президента Путіна, адресоване Україні, на підсумковій пресконференції після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомляє Дзеркало тижня.

На запитання журналіста про те, як у Білому домі відреагували на висловлювання Путіна, коли він коментуючи відмову України виконувати Мінські угоди в російській інтерпретації, сказав фразу: “Подобається-не подобається – терпи, моя красуня!”, що було сприйнято в контексті сказаного, як невдалий жарт про зґвалтування України, Псакі відповіла: