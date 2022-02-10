Британія мобілізує тисячу військових на випадок кризи у Європі

Велика Британія приведе в готовність одну тисячу військовослужбовців для допомоги НАТО у разі появи "гуманітарної кризи" у східній Європі, повідомляє Дзеркало тижня.

"Прем'єр-міністр Борис Джонсон оголошує, що ще 1000 британських військовослужбовців буде приведено в готовність для підтримки НАТО та союзників у разі гуманітарної кризи" , - пишуть західні ЗМІ з посиланням на заяву Даунінг-стріт.

Раніше британський віцепрем'єр Домінік Рааб заявляв, що відряджання військових до України у разі агресії Росії є малоймовірною.