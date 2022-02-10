Судді ВРП поскаржилися на незаконність перевірки Етичною Радою

Більшість членів Вищої Ради правосуддя готові достроково скласти повноваження – після того, як Етична Рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів ВРП.﻿, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що члени ВРП вважають для себе неприйнятною участь у процедурах оцінки, ініційованих Етичною Радою.

"Враховуючи, що Етичною Радою такі процедури, попри критичну межу повноваження ВРП та всупереч імперативним вимогам закону, розпочато насамперед з усіх чинних членів ВРП одночасно, це спонукає достроково скласти повноваження більшістю членів ВРП " , - йдеться на сайті Вищої Ради правосуддя.

1 грудня Етична Рада офіційно розпочала роботу. Це орган, який встановлює відповідність кандидата на посаду члена ВРП критеріям професійної етики та чесноти.