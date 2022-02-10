ВМС України отримає понад десяток бойових катерів США

У 2022 році український флот поповниться першими зразками бойових катерів американського виробництва Марк VI. Очікуються поставки більше ніж десять одиниць, повідомляє Корреспондент.

Як інформує пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, основним завданням катерів цієї серії є патрулювання акваторії. Однак вони можуть здійснювати розвідку, боротьбу з підводними диверсійними групами, забезпечувати безпеку судноплавства в Азово-Чорноморському регіоні, перекриття морських районів з метою проведення випробувань ракет та інше.

Серед основних характеристик Марк VI згадані:

здатність розвивати швидкість понад 40 вузлів;

можливість на швидкому ходу доставити 10-12 спецпризначенців на борт судна-порушника;

оснащеність сучасним ракетним озброєнням, у тому числі 30-міліметровою автоматичною гарматою, яке за своїми характеристиками здатне завдати значних пошкоджень малим та великим суднам.

Як зазначили у ВМС, США взяли на себе підготовку українських військових моряків, які будуть допущені до експлуатації катерів.