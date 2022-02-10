Американські далекобійники готуються до COVID-протестів

Міністерство внутрішньої безпеки (МВБ) США попередило правоохоронні органи, що далекобійники вирішили підтримати протести в Канаді через обов'язкову вакцинацію, повідомляє Лента.Ру.

Як пише газета The Hill, водії вантажівок мають намір розпочати акції в Каліфорнії в середині лютого, звідти колона попрямує до Вашингтона, а водії з Канади можуть до неї приєднатися.

"[МВБ] отримало повідомлення про те, що водії вантажівок потенційно планують блокувати дороги в найбільших містах США на знак протесту проти, зокрема, обов'язкової вакцинації" , - йдеться в меморандумі американського міністерства.

Раніше повідомлялося, що канадці, які влаштували акцію протесту проти ковід-обмежень, перекрили міст Амбассадор між США і Канадою. Цей міст являє собою найзавантаженіший сухопутний прикордонний перехід між двома країнами.