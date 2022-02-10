Як отримати кошти за е-лікарняним: інструкція

В Україні з 2021 року діє електронний лікарняний. Фонд соціального страхування оприлюднив покрокову інструкцію, як отримати кошти, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Формування е-лікарняного

Фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється на підставі заяви-розрахунку, яку роботодавець подає до Фонду соцстраху. Тому саме дата отримання Фондом заяви від роботодавця, а не дата створення е-лікарняного першочергово впливає на час отримання допомоги.

Після того, як лікар створить медичний висновок про тимчасову непрацездатність (про це надійде повідомлення від E-health), і за ним автоматично сформується е-лікарняний, потрібно повідомити про це роботодавця будь-яким зручним обом способом - наприклад, телефоном.

Свідченням того, що електронний лікарняний успішно сформувався, є його наявність в особистому кабінеті застрахованої особи на веб-порталі Пенсійного фонду. За потреби працівник може впевнитись у наявності е-лікарняного.

Також про створення е-лікарняного повідомить Пенсійний фонд за допомогою SMS - у повідомленні буде вказано номер е-лікарняного і період його дії. Однак таке SMS надійде, лише якщо застрахована особа попередньо зареєструвалась на порталі та у налаштуваннях надала згоду на дистанційне інформування.

Процедура фінансування

Роботодавець буде бачити е-лікарняний в своєму кабінеті страхувальників з дня його відкриття, але почне призначення допомоги тільки після завершення визначеного у ньому періоду непрацездатності і сплину строку, у який лікарі можуть внести зміни.

Коли е-лікарняний змінить свій статус на "готово до сплати", роботодавець розпочне процедуру призначення за ним допомоги - спочатку електронний документ передадуть на розгляд комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства для прийняття рішення щодо надання матеріального забезпечення. Строк розгляду документів і прийняття такого рішення - 10 календарних днів з дати видачі е-лікарняного (датою видачі вважається восьмий день після дати закриття е-лікарняного, а для лікарняних по вагітності та пологах - восьмий день з дати відкриття).

Далі бухгалтерія розрахує суму матеріального забезпечення, сформує за е-лікарняним заяву-розрахунок і передасть її до Фонду соцстраху на оплату. На цей етап відведено не більш ніж 5 робочих днів.

Саме дата отримання Фондом заяви-розрахунку вплине на час фінансування допомоги. Тож працівникам варто не втрачати зв’язок зі своїм роботодавцем і цікавитись станом подання заяви.

Після того, як заяву подано, слідкувати за оплатою лікарняних можна онлайн у телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.

Аби орієнтуватись у щоденній звітності Фонду потрібно знати точну дату, коли заяву-розрахунок за лікарняним було прийнято на фінансування. Її можна уточнити безпосередньо в роботодавця, або у відділенні Фонду, де його зареєстровано. Контакти у розрізі регіонів (необхідно назвати свій ідентифікаційний код).

Інформація щодо стану фінансування оновлюється в телеграм-каналі за тегом #фінансування_оперативно. Після здійснення фінансування знадобиться декілька банківських днів, доки кошти надійдуть на рахунок роботодавця - ця інформація відобразиться за тегом #фінансування_страхувальників у розрізі регіонів.

Виплата за лікарняним

Роботодавець виплатить допомогу застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від Фонду.

Нагадаємо, електронний лікарняний почав діяти в Україні з 1 жовтня 2021 року. Він значно знижує навантаження на лікарів, допомагає швидше оформити виплати пацієнтам.