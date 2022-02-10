Курс валют НБУ на 10 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 10 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 9 лютого виріс на 2 коп. до 27.98 за 1 долар.

Курс євро підвищився на 7 коп. до 32.00 за 1 євро.

Курс рубля виріс на 2 коп. до 3.74 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 16 коп. до 37.99 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 30.31 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 4 коп. до 7.08 за 1 польський злотий.