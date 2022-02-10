У Міноборони розповіли про запаси пального ЗСУ

Запасів паливно-мастильних матеріалів у Збройних Силах України достатньо - як і варіантів їх поповнення з країн-партнерів, повідомляє Укрiнформ.

«Запаси ПММ сформовані згідно з потребами. Ми рухаємося по плану. Міноборони постійно здійснює коригування обсягів паливно-мастильних матеріалів із урахуванням пріоритетності для Збройних Сил України та практичної можливості виконання постачальниками умов контрактів» , - цитує пресслужба﻿ заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.

Як зазначається, департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони протягом липня - грудня 2021 року укладено 56 договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 2,587 млрд грн. Від 1 січня 2022 року відбувається планова робота щодо підготовки та проведення закупівель у рамках трирічного плану.

Таким чином, станом на поточний момент забезпечено необхідні запаси паливо-мастильних матеріалів відповідно до потреб, сформованих Генеральним штабом Збройних Сил України.

У пресслужбі також запевнили, що Міністерством оборони здійснюється комплекс заходів для диверсифікації джерел і забезпечення практичної можливості поставок ПММ з різних регіонів як Європи, так і світу, щоб гарантувати їх безперебійність та збільшення обсягів за потреби. Зокрема, йдеться про постачання як залізничним, так і морським транспортом.

Блокування одного з діючих маршрутів не вплине на боєздатність ЗСУ та завдасть більшої шкоди постачальникам, котрі втратять стабільних і передбачуваних партнерів в Україні, наголосили в Міноборони.