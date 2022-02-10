Росія та Білорусь приступили до спільних навчань

У четвер, 10 лютого, Росія та Білорусь розпочали спільні військові навчання Союзна рішучість — 2022. Маневри проходять на тлі ескалації навколо України, повідомляє Новое время.

Як заявили в Міністерстві оборони РФ, у ході маневрів збройні сили двох країн відпрацьовують "завдання щодо припинення та відбиття зовнішньої агресії під час ведення оборонної операції, а також протидії тероризму та захисту інтересів Союзної держави".

"Під час навчання виконуються заходи щодо посилення охорони державного кордону для припинення проникнення озброєних груп бойовиків, перекриття каналів доставки зброї та боєприпасів, пошуку, блокування, знищення незаконних збройних формувань та диверсійно-розвідувальних груп умовного противника" , - йдеться у повідомленні.

Навчання відбуваються на території Білорусі, зокрема, задіяні полігони Доманівський, Гозький, Обуз-Ліснівський, Брестський та Осиповичський, а також аеродроми Барановичі, Лунинець, Ліда та Мачулищі.

Згідно з повідомленням Міноборони РФ, навчання триватимуть до 20 лютого.

Кількість військовослужбовців та одиниць техніки, що беруть участь у навчаннях, не повідомляється. Проте раніше стало відомо, що РФ перекинула на білоруську територію зенітно-ракетні системи С-400.

У Міністерстві оборони Білорусі запевнили, що російські війська після закінчення спільних військових навчань покинуть територію країни.