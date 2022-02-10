У Києві через візит прем'єра Литви можуть обмежити рух

В окремих районах Києва 10-11 лютого можливе тимчасове обмеження руху транспорту у зв’язку з візитом прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте, повідомляє Укрінформ.

"10-11 лютого у зв’язку з офіційним візитом до України прем’єр-міністра Литовської Республіки Інгріди Шимоніте можливі тимчасові обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва, а також на деяких вулицях Дарницького району" , - інформує Фейсбуці Управління державної охорони.

В УДО зазначили, що відповідно до Закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", держохорона забезпечується для глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують нашу країну на запрошення органів державної влади.