Китайський американець Чен узяв "золото" Олімпіади в фігурному катанні

На зимових Олімпійських іграх у Китаї 10 лютого завершився перший розіграш медалей у фігурному катанні. 22-річний американець Натан Чен після світового рекорду у короткій програмі впевнено переміг і у довільній, завоювавши "золото", повідомляє Обозреватель.

У другому виступі триразовий чемпіон світу набрав 218,63 бала, значно випередивши трьох японців – Юму Кагіяму (201,93), Юдзуру Ханю (188,06) та Сому Уно (187,10). Чен – виходець з сім'ї китайських емігрантів в Солт-Лейк-Сіті, п'ята дитина в сім'ї.

Чен під час виконання програми.

Дворазовий олімпійський чемпіон Ханю, хоч і став третім у довільній програмі, за сумою двох видів опинився поза п'єдесталом – на четвертій позиції. Срібна медаль дісталася Кагіямі, бронзова – Уно.

Результати у фігурному катанні у чоловіків. Джерело: MOK

Єдиний українець у чоловічому катанні Іван Шмуратко показав 24-й результат і в другому прокаті (127,65), і в сумі. Для 20-річного киянина, який пропустив командний турнір через карантин, нинішня Олімпіада стала дебютною.

Шмуратко у Пекіні-2022.

Для збірної США "золото" Чена виявилося третім у Пекіні й підняло її з сьомого на четверте місце у медальному заліку Олімпіади-2022.