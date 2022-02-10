Що очікується на валютному ринку у четвер

У середу ще одна спроба безготівкового долара піднятися вище за рівень 28 гривень завершилася невдачею. В експортерів закінчилася гривня, і вони поспішали продати хоча б частину своїх валютних запасів, а імпортери, навпаки, не поспішали купувати – і врешті-решт виграли: котирування знову повернулися до району 27,90 гривень, і тенденція до продовження зміцнення гривні зберігається.

Втім, багато залежатиме і від зовнішнього політичного фону. Сьогодні в Берліні відбудеться чергова зустріч представників країн Нормандської четвірки (Н4) на рівні радників глав держав. За нею уважно стежитимуть у всьому світі. Від прийнятих на цій зустрічі рішень та досягнутих домовленостей залежатиме не тільки майбутнє України, а й розвиток ситуації на валютному ринку, який зараз дуже чутливий до будь-яких політичних новин.

Відкриття торгів четверга очікується на рівні 27,90/27,97 – ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Готівковий долар у Києві в середу подешевшав на 5 копійок. Вранці столичні оптові обмінники розпочали продаж готівкового «американця» по 28,02-28,04 гривень; до кінця обідньої перерви цінник знизили до 28,00-28,01 гривні, а до 17:00 оптову партію можна було придбати по 27,97 гривні. Сьогодні вранці долар у столиці почнуть продавати за 27,95-27,97 гривень. Далі готівковий ринок уважно спостерігатиме за тим, що відбувається на міжбанку і точно копіюватиме всі його рухи. Є передумови для продовження зниження цінників на готівковий долар у напрямку 27,90 гривень, якщо не буде якогось негативу з боку політичних новин.

Євро на ринку FOREX у середу торгувався у діапазоні 1,1403-1,1448 долара; спроба відновити зростання успіху не мала. Готівковий євро, втомившись від різких рухів, застиг на місці: протягом дня його стабільно продавали по 31,94-31,96 гривень. Сьогодні вранці євро почнуть продавати за 31,90-31,93 гривень. Далі євро рухатиметься в тому ж напрямку, що й готівковий долар. Високі шанси, що євро дешевшатиме синхронно з доларом.

Російський рубль зростає другий тиждень поспіль. У середу він досяг 74,50 руб/$, оскільки намітився прогрес у відносинах між Росією та Заходом, які останнім часом суттєво зіпсувалися через Україну. Вранці четверга рубль торгується у вузькому діапазоні 74,60-74,80 руб/$. Готівковий рубль у середу подорожчав відразу на 3 копійки: у столиці його продавали здебільшого по 3,72-3,73 гривні за 10 рублів. Сьогодні рубль будуть продавати по 3,70-3,73 гривні за 10 рублів.