Трамп запустить свою соцмережу наприкінці березня – джерело

Соцмережа колишнього президента США Дональда Трампа Truth Social буде повністю готова до очікуваної дати запуску наприкінці березня. Про це, з посиланням на джерело FOX Business, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що зараз триває бета-тестування Truth Social. Як очікується, користувачі в США зможуть завантажити програму та створити облікові записи до кінця березня.

При цьому соціальна мережа Truth Social вже доступна для попереднього замовлення Apple App Store.