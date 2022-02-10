Трамп запустить свою соцмережу наприкінці березня – джерело

Трамп запустить свою соцмережу наприкінці березня – джерело

Соцмережа колишнього президента США Дональда Трампа Truth Social буде повністю готова до очікуваної дати запуску наприкінці березня. Про це, з посиланням на джерело FOX Business, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що зараз триває бета-тестування Truth Social. Як очікується, користувачі в США зможуть завантажити програму та створити облікові записи до кінця березня.

При цьому соціальна мережа Truth Social вже доступна для попереднього замовлення Apple App Store.

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