Світові ціни на сировину та продовольство зросли за рік на 46%

Світові ціни на нафту, метали, зерно та інші основні сировинні та продовольчі товари зросли станом на кінець січня в середньому на 46% у порівнянні з тим самим періодом минулого року. Це стало найбільшим їх підвищенням із 1995 року, повідомляє ТАСС.

Зростання цін, частково пов'язане з поліпшенням ділової кон'юнктури у світі та різким зростанням споживчого попиту на тлі покращення епідеміологічної обстановки у низці провідних країн, пише японська економічна газета Nikkei з посиланням на розрахунки експертів. Відіграють важливу роль і побоювання щодо можливих перебоїв із постачанням у зв'язку з нестабільною ситуацією у низці регіонів планети.

З 22 основних сировинних та продовольчих товарів дев'ять подорожчали за рік більш ніж на 50%. Зокрема, ціни на каву зросли на 91%, на бавовну – на 58%, на алюміній – на 53%. Природний газ, наголошує Nikkei, дорожчає під сильним впливом подій довкола України.

Зростання цін, зазначає газета, перешкоджає більш рішучому відновленню світової економіки, якій пандемія завдала тяжких ударів. За розрахунками Міжнародного валютного фонду, дорожнеча енергоносіїв може знизити нинішнього року темпи господарського зростання на планеті на 0,5 процентних пунктів.