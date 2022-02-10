Створено технологію, здатну заряджати електромобілі в 3 рази швидше

Ірландська компанія Navitas Semiconductor, що розробляє надшвидкі зарядні пристрої для смартфонів, створює аналогічну зарядку для електромобілів, повідомляє РБК-Україна.

У своїх розробках компанія використовує нітрид галію (GaN). Цей напівпровідник працює у 20 разів швидше, ніж кремній, а пристрої на його основі забезпечують втричі більшу потужність і втричі швидшу зарядку. При цьому, вага і розмір зарядного пристрою будуть вдвічі меншими, що є дуже зручною для домашніх станцій.

"Те ж саме, що ми вже зробили для телефону або планшета, ми збираємося зробити потужністю 5000 або навіть 20 000 Вт для швидкого заряджання вашого електромобіля", - зазначив генеральний директор Navitas Джин Шерідан .

Якщо нова технологія буде використана в самому електромобілі, запас ходу збільшиться майже на 30%, або на ту ж величину можна буде зменшити розмір і вагу батареї.

"Технологія зарядки на основі нітриду галію є відносно новою і поки що на 10–20 відсотків дорожча за кремнієві аналоги, але зі збільшенням обсягів виробництва здатна приносити прибуток", — стверджують розробники.

Про серйозність намірів компанії говорить той факт, що в січні цього року Navitas Semiconductor відкрила центр у Шанхаї (Китай) для тісної співпраці з виробниками електромобілів у розробці систем зарядки GaN.

За останні три роки Navitas поставила понад 35 мільйонів пристроїв з технологією GaN таким великим клієнтам, як виробник смартфонів Vivo, Dell та гігант побутової електроніки Xiaomi. А постачальник силової електроніки для Porsche, Audi та Volkswagen компанія BRUSA HyPower публічно оголосила про партнерство з Navitas.