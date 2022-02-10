Нові рішення у галузі стоматології

Захворювання порожнини рота страждають щонайменше 3,58 мільярда людей у всьому світі. Поширеність хронічних захворювань зубів зростає, головним чином, через різні фактори ризику, включаючи хвороби, неправильне харчування, погану гігієну порожнини рота, стрес, споживання тютюну та вживання алкоголю, повідомляє Рубрика.

Лазер, плазма та 3D-принтери – чим можуть вас здивувати нові технології у зубного?

Через велику кількість технологічних досягнень, які зроблять лікування менш дорогим і допоможуть зробити інвазивні процедури неінвазивними. Про інші рішення у галузі стоматології — далі.

Замість бурильної машини – лазер!

Лазер – це універсальний інструмент із нових розробок, який сьогодні повсюдно використовується у прогресивних стоматологічних клініках. Він чудово підходить для виконання терапевтичних чи хірургічних процедур, а також допомагає у пародонтології. Лазер одночасно може знезаражувати, знизити ризики кровотеч, а процес лікування зробити абсолютно безболісним.

Крім того, загоєння проходить у рази швидше, ніж зазвичай. Адже травматичність у цьому випадку мінімальна. Зрозуміло, що застосування такої інновації в лікуванні зубів — послуга не з дешевих. Однак усі витрати цілком себе виправдовують.

Можна більше не боятися свердел та уколів. Ви нічого не побачите, тому що будете мирно спати під час операції.

Для більшості пацієнтів найболючішим питанням залишається надійне знеболювання. І стоматологи цілком розуміють цю проблему, тому застосовують інноваційні засоби та засоби для анестезії. Так, вже давно не використовуються новокаїн або лідокаїн, на зміну цим препаратам прийшли ефективніші. У стоматологічному кабінеті пацієнт може повністю розслабитися, тому що біль у процесі лікування його не турбуватиме.

Але головне — розроблені навіть методи седації, що дозволяють занурити людину в сон під час проведення хворобливих процедур. Вони безпечні навіть для немовлят, тому знаходять все більше охочих скористатися такою можливістю.

Замість того, щоб ставити коронку, у майбутньому вам просто виростять новий зуб

Сьогодні найперспективніші інновації у стоматології — це технологія відновлення зубів та попередження розвитку каріозних ділянок. Більше того, в основі сучасної регенеративної медицини лежать дослідження використання стовбурових клітин. Вчені вже працюють над тим, щоб знайти важливе джерело стовбурових клітин мезенхімного типу, які відповідають за формування зубів.

До речі, до відновлення здоров'я ротової порожнини власними клітинами організму належить і плазмоліфтинг – це передовий та інноваційний спосіб зміцнення ясен. Метод є ін'єкційним введенням тромбоцитарної плазми з власної крові пацієнта в проблемні ділянки ясен ротової порожнини. Така процедура також використовується при кістковій пластиці щелеп.

А поки що нові зуби друкують на 3D-принтерах

Перші імплантати було встановлено наприкінці 50-х років батьком-засновником імплантології, професором, шведським ученим Пер-Інгваром Бранемарком. З того часу прогрес зробив крок уперед і галузь зазнавала сильних змін. Якщо раніше стоматологія та імплантологія вирішували лише функціональні проблеми відсутності зубів, то зараз особлива увага приділяється питанням естетики. Тому частиною стоматологічних лабораторій є техніка комп'ютерного моделювання. Завдяки їй, а також 3D-принтерам тепер можна набагато швидше створювати коронки.

Під час такого процесу спочатку зуб готують для встановлення протеза, потім роблять знімок, передають його на комп'ютер і за допомогою 3D-друку створюється коронка, яка ідеально підходить конкретному пацієнтові.