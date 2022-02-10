Поліцейські затримали нападника на помічника генпрокурора

Один із нападників на радника генерального прокурора Ірини Венедиктової Зураба Адеішвілі затримала поліція. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Раніше 7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверської Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили четверо невідомих. Правоохоронці встановили тоді, що 49-річний потерпілий помічник Генпрокуратура.

"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Внаслідок одного з нападників затримали", – пише пресслужба.

Зазначається, що 34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Розшук його спільників на цей момент триває.