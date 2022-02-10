Путін має намір добиватися від НАТО та США "гарантій безпеки"

Президент РФ Володимир Путін закликав домагатися отримання від США та НАТО вичерпних гарантій безпеки Росії. Відповідне звернення опубліковане на сайті Кремля.

"Обстановка у світі стає все більш турбулентною і напруженою. Це, безумовно, вимагає додаткових наполегливих зусиль щодо забезпечення стратегічної стабільності та протидії загрозам і викликам, що виникають, насамперед – домагаючись отримання від США та їх натовських союзників вичерпних, юридично закріплених гарантій" , - сказав він.

Він назвав актуальною роботу з побудови "справедливого та стабільного багатополярного світопорядку".

Раніше Росія висунула нові умови для деескалації ситуації навколо України, вимагаючи прибрати з України всіх іноземних військових, а також припинити навчання з НАТО.